PSG, Verratti sulla sfida con l’Atalanta: “Hanno un vantaggio, Ilicic come Messi e CR7”

PSG, Verratti teme l’Atalanta: “Sono forti, merito di Gasperini”

Manca veramente poco al ritorno della Champions League e ha parlato di questo la stella italiana e del PSG, Marco Verratti, che sfiderà l’Atalanta nei quarti di finale della stessa manifestazione. La prima italiana a scendere in campo sarà la Juventus nella serata di venerdì e contro il Lione, così come il Napoli praticamente 24 ore dopo, per il ritorno della gara contro il Barcellona. Per l’Atalanta toccherà aspettare qualche giorno in più e per la sfida contro il Paris Saint-Germain, c’è la voce di Marco Verratti a parlare del match. E’ stato un periodo difficile per tutti, lui compreso, lontano dai più cari affetti italiani nel periodo della pandemia che, purtroppo, viviamo ancora oggi: “Indelebile per tutti, io mi ritengo uno fortunato perché non ho casi o lutti in famiglia. Ho seguito le news con molta apprensione qui dalla Francia, ne ho approfittato per restare a casa con i miei figli. In questi momenti ti rendi conto di quanto è importante la vita”.

PSG, le parole di Marco Verratti

Ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, prendendo voce in merito alla sfida contro l’Atalanta di Champions League. E’ una partita che teme Marco Verratti, conscio della forza dell’Atalanta e delle condizioni non ottimali del suo club: “Siamo fermi da un po’ rispetto a loro, manca ancora qualcosa per essere al 100%. Piccolo vantaggio per loro perché hanno cominciato il campionato e ad essere dunque in ritmo. Siamo consapevoli della loro forza, sarà dura, ma è normale a questi livelli. Ilicic? Come CR7 o Messi, ma anche senza lui hanno continuato a vincere, Gasperini grande tecnico. Mbappé e Icardi? Ci spero su Kylian, la differenza si sente se manca lui o Neymar. Lo aspettiamo. Su Icardi, io dico che è prezioso. Fa un grande lavoro in avanti”.