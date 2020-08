Napoli, infortunio Insigne: nuovo annuncio sulle sue condizioni

Napoli, infortunio Insigne: parla l’agente

E’ un vero e proprio allarme in casa Napoli, gli esami dopo l’infortunio di Lorenzo Insigne – capitano del club azzurro – hanno evidenziato la lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro, con edema osseo. Nella giornata di ieri era arrivato, appunto, il comunicato ufficiale su quelli che erano stati gli esami strumentali. Oggi, invece, a parlare è il suo agente, Vincenzo Pisacane. L’uomo, ai microfoni de Il Mattino, ha raccontato di Lorenzo Insigne, calciatore assistito da lui, in vista della sfida contro il Barcellona.

Napoli, le condizioni di Insigne dopo l’infortunio: “C’è ottimismo, Lorenzo non sente dolori”

Sono diverse le voci che girano attorno ad Insigne. Quello della lesione è un problema serio, ma stando a quel che è la sensazione del ragazzo stesso e di quello che ci raccontano i quotidiani quest’oggi, potrebbe comunque prendere parte al match. A parlarne, appunto, è l’agente Vincenzo Pisacane, raccontando di come si sente Lorenzo Insigne, in vista della partita importantissima di Champions contro il Barcellona: “Io, assieme a Lorenzo, sono ottimista. Lui non sente dolori, è uno che tiene tanto alla maglia azzurra e farà di tutto per essere presente al Camp Nou”. Potrebbe dunque essere ancora Messi contro Insigne, i due talenti delle rispettive squadre, a confronto. Il Napoli intanto, se dovesse saltare la sfida proprio Insigne, potrebbe rilanciare titolare e sulla corsia mancina, Hirving Lozano, che scalpita per un posto da titolare.