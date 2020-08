Juventus, Sarri non confermato: spunta il tecnico portoghese

Juventus, la conferma di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera non è così scontata.

Juventus: per la panchina occhio a Paulo Sousa

La Juventus pensa al cambio in panchina. Come confermato da Sportitalia, il club bianconero potrebbe cambiare tecnico a fine anno.

Se l’avventura in Champions League dovesse chiudersi in anticipo, i bianconeri potrebbero cambiare allenatore.

Dopo la suggestione del ritorno di Antonio Conte, sono arrivate anche altre pesanti indiscrezioni sul tecnico come riportato da Sportitalia.

In teoria la dirigenza bianconere sembra aver confermato il tecnico, ma era successo lo stesso anche con Allegri. La Juve potrebbe decidere di puntare su Paulo Sousa.

Juventus, Sarri confermato? Solo con la Champions

Per i bianconeri sarà fondamentale superare gli ottavi di finale di Champions League e battere il Lione, questo è l’obiettivo minimo. In caso si disfatta la Juve potrebbe decidere di mandare subito via Sarri dopo una sola stagione anche per incompatibilità del suo progetto tecnico con la rosa bianconera.

Juventus, Paulo Sousa in panchina

Come riportato da Top Calcio 24, ci sarebbero già diverse idee per la panhcina bianconera. Scartato il nome di Luciano Spalletti, il tecnico giusto potrebbe essere Paulo Sousa: proprio ieri il tecnico portoghese ha fatto sapere ai giocatori del Bordeaux che non sarà l’allenatore della prossima stagione e quindi è libero di firmare con qualsiasi club.

