Juventus, decisione UFFICIALE: la lista Champions di Maurizio Sarri

Juventus, decisione ufficiale da parte di Maurizio Sarri su Douglas Costa e Dybala

Sono i due più discussi in casa Juventus, con le loro situazioni che preoccupano l’ambiente bianconero. La lista Champions diramata dal club bianconero, in vista della sfida di Champions League, è stata diramata. Il prossimo venerdì scenderà in campo la Juventus, per la sfida contro il Lione di Rudi Garcia, ex allenatore della Roma, in un match fondamentale per la stagione dei bianconeri. Si gioca tutto Maurizio Sarri con la sua Juventus, pronto a tentare il ribaltone dopo l’1-0 dell’andata trovato dagli uomini, appunto, di Garcia.

La notizia legata alla lista Champions è ufficiale per la Juventus. Sembra aver recuperato Paulo Dybala, calciatore che dopo essere stato confermato nella lista Champions League, punta alla convocazione – perché comunque resta difficile il suo impiego dal 1′ -, discorso analogo per Douglas Costa e Demiral. Anche loro due prenderanno parte al match contro il Lione, al contrario di Khedira, che è stato escluso. Quella che segue è dunque la lista completa, di tutti gli uomini presenti all’Allianz Stadium nell’importante serata di venerdì.

La lista Champions completa di Maurizio Sarri

Szczesny, Buffon, Pinsoglio;

De Sciglio, Bonucci, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Rugani, Demiral;

Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Cuadrado, Bentancur;

Higuain, Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Bernardeschi.