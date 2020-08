Juventus, Kulusevski ambizioso: “Voglio la Champions. Vi dico chi è il mio idolo”

Juventus, a tutto Kulusevski: il talento svedese non vede l’ora di arrivare in bianconero

E’ il nuovo acquisto della Juventus, Dejan Kulusevski, talento assoluto che ha convinto i bianconeri a far follie per anticipare le altre. E’ terminata la sua stagione all’Atalanta ed è pronto a calarsi nella realtà della Juve, giocando nel tridente di Maurizio Sarri e accanto a Cristiano Ronaldo e Dybala. Dal sogno di giocare in Serie A, a quello di farlo accanto al suo idolo calcistico. Sì, perché quello di Kulusevski resta proprio Paulo Dybala, come da lui stesso rivelato: “C’è solo da imparare da quello che è il suo percorso. Sono pazzo di lui, inventa magie con il sinistro che ho visto fare solo sulla PlayStation. Non vedo l’ora di giocare con lui, poi chiederò molti consigli a De Ligt. Lui ha un anno più di me e guardate quanto si è già affermato con la Juventus”.

Juventus, le parole di Kulusevski

Ha parlato ai microfoni di Tuttosport, concedendo un’interessante intervista, il nuovo acquisto della Juventus, Dejan Kulusevski. E’ ambizioso il talento svedese, pronto a vestire la maglia della Juventus, ma solo a settembre: “Ho deciso, assieme ai dirigenti, di aggregarmi alla Juve solo dall’anno prossimo. Riposiamo un po’, poi saremo pronti. Arriverò per dare il mio contributo. Se mi paragonate a Nedved, sono lusingato. Voglio vincere la Champions, penso che nessuno può essere felice quanto me: tra poche settimane sarò in un club mondiale”.