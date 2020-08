Inter, spunta una pretendente per Antonio Conte

Inter, Antonio Conte potrebbe andare via. Il tecnico nerazzurro potrebbe salutare il club milanese a fine stagione.

Inter, su Conte anche il PSG

Altro che conferma. Continuano a circolare diverse indiscrezioni sul futuro di Antonio Conte. Come riportato da cm.it, i nerazzurri potrebbe anche cambiare allenatore a fine anno.

Il tecnico salentino, infatti, gode della stima di diversi club ed in caso di esonero o dimissioni ci sarebbe già la fila per lui. Il club in prima linea per prendere Conte sarebbe il PSG di Leonardo.

L’ad brasiliano del Paris Saint Germain, infatti, in questi mesi avrebbe mantenuto vivi i contatti con l’entourage dell’allenatore per il suo possibile passaggio in Francia.

Inter, Conte licenziato?

A pesare però sarebbe l’ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione che l’Inter paga a Conte. In questo caso però potrebbe non essere un problema. Se Conte si dimettesse, vista la corte del PSG, l’Inter risparmierebbe molto considerato anche il fatto che anche Spalletti è ancora sul libro paga dei nerazzurri.

Se invece l’Inter decidesse di licenziarlo, come emerso in mattina, i nerazzurri potrebbero anche aprire una battaglia legale per cancellare il suo stipendio. Questa si fonderebbe sulle frasi pronunciate da Conte nel post-partita contro l’Atalanta. Ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni, magari al termine dell’avventura dell’Inter in Europa League.

