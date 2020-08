Terminata la Serie A, con il nono scudetto consecutivo, per la Juventus è tempo di pensare al Lione di Memphis Depay per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Lione, Depay senza paura contro la Juventus

La gara dell’Allianz Stadium sarà decisiva per determinare il futuro della Juventus verso le Final Eight e il vero obiettivo stagionale: la vittoria della coppa dei sogni. All’andata una gara sciagurata aveva permesso al Lione di Rudi Garcia di vincere 1-0 anche senza Memphis Depay, capitano e miglior calciatore della rosa. Al ritorno, però, ci sarà e ai canli ufficiali della UEFA ha parlato della delicatissima sfida di venerdì sera.

Le parole di Depay

“Abbiamo una squadra ambiziosa e non abbiamo paura della Juventus. Con le nuove regole chiunque può essere favorito. All’andata ho visto uno spirito di squadra che mi ha reso molto felice. La Juve non stava giocando bene. Ma adesso dopo molti mesi la situazione è completamente diversa. Loro hanno giocato più partite di noi, quindi adesso molti aspetti sono completamente differenti rispetto al solito. Questo rinvio però mi ha permesso di poter tornare a giocare in Champions. Sono pronto“.

