Calciomercato: Willian ha deciso, ecco dove giocherà

Willian ha trovato squadra. L’esterno in forza al Chelsea fino alla scorsa stagione ha deciso dove giocherà nelle prossime annate.

Mercato Arsenal, arriva Willian: era svincolato

L’esterno brasiliano fino a pochi giorni fa in forza al Chelsea, giocherà nell’Arsanal. Il calciatore non lascerà Londra e cambierà solo casacca.

Il pupillo di Maurizio Sarri non arriverà alla Juventus. Il calciatore ha scelto i Gunners.

Calciomercato Juventus, Willian andrà all’Arsenal

Niente Juve per Willian. Il suo era uno dei tanti nomi fatti per rinforzare il reparto offensivo della Juventus. Il calciatore a fine luglio è andato in scadenza di contratto con il Chelsea. Il brasiliano, grande pupillo di Maurizio Sarri, avrebbe deciso di non lasciare la Premier e rimanere a Londra, anche se sponda Arsenal. Come riportato dal quotidiano The Indipendent, la formazione allenata da Mikel Arteta avrebbe convinto l’esterno facendo leva sulla volontà della famiglia del giocatore di restare nella casa dove attualmente vive, in questo modo il club londinese avrebbe superato la folta concorrenza.

Chelsea, via anche Willian dopo Pedro

Il Chelsea in estate perderà anche il brasiliano Willian. Tra i grandi protagonisti della formazione inglese ai tempi di Maurizio Sarri, anche Willian come Pedro andrà via dai Blues. Il calciatore però affronterà il club allenato da Lampard da rivale con la maglia dell’Arsenal.