L’infortunio al ginocchio di gennaio aveva gravemente compromesso la seconda metà della stagione ma il prolungamento fino ad agosto ha permesso a Nicolò Zaniolo di tornare ad essere protagonista nella Roma e del prossimo calciomercato.

Calciomercato Roma, De Sanctis spiega il futuro di Zaniolo

Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Roma dopo il licenziamento di Gianluca Petrachi, è intervenuto a margine del premio Cesarini a Senigallia. Ha parlato del suo futuro e delle qualità di Nicolò Zaniolo, al centro dei sogn della Juventus di Andrea Agnelli.

“Noi della Roma siamo stati la prima società a far ripartire la primavera contestualmente con la prima squadra. Per me, pensare ad un futuro fuori dalla Roma mi rimane difficile. Non escludo nulla. Oggi sono concentrato dentro la Roma”.

Su Zaniolo

Il talento della Roma è tornato subito come protagonista principale della squadra di Paulo Fonseca ed è pronto a portare la sua qualità anche nelle restanti gare di Euopa League.

“Mi è toccato fare un richiamo a Fabio Capello. Secondo la Roma era stato troppo avventato in alcune dichiarazioni su Zaniolo. Nicolò rappresenta un patrimonio del calcio italiano e soprattutto della Roma. Da quando è alla Roma si è sempre comportato bene. E’ un giocatore che ha qualcosa in piu che lo rende speciale”.

