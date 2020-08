Calciomercato Roma: colpo a sorpresa dell’Arsenal

Roma, può arrivare il terzino dell’Arsenal. Il club capitolino lavora per il grande colpo dai londinesi.

Calciomercato as Roma, Hector Bellerin il nome nuovo

Altro che ridimensionamento, nonostante le difficoltà economica il club giallorosso pensa a diversi grandi nomi per il prossimo anno. Dopo aver chiuso per Pedro, un altro calciatore potrebbe sbarcare nella capitale da Londra.

Nelle ultime ore, infatti, al club del presidente Pallotta sarebbe stato offerto il cartellino di Hector Bellerin.

Secondo quanto riportato da ‘Il Romanista’, il terzino spagnolo sarebbe stato proposto alla dirigenza giallorossa vista la sua voglia di andar via.

L’ex Barcellona è legato all’Arsenal da un contratto fino al 2023 ma in questi mesi non è sbocciato di certo “l’amore” con il nuovo allenatore Mikel Arteta che per la prossima stagione vorrebbe cambiare qualcsa.

Per questo motivo potrebbe esser ceduto anche il classe 1995, anche se la società non sembra molto d’accordo con l’allenatore. Per questa ragione i Gunners sarebbero disposti anche a cederlo soltanto in prestito.



Roma, terzini da valutare

Prima di dare l’ok definitivo all’apertura di una vera e propria trattativa, la Roma deve valutare i calciatori in organico e capire cosa accadrà con gli altri esterni a disposizione di Fonseca.

Non solo i cedibili Florenzi e Karsdorp che dovrebbero andare via di nuovo, ma anche Zappacosta potrebbe non esser riscattato dal Chelsea.

Per questo Bellerin, che ha lo stesso agente di Pau Lopez, potrebbe diventare un nome caldo. Attenzione però anche alla Juve interessata allo spagnolo.

