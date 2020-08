Calciomercato Roma, si insiste per il talento italiano: tre contropartite

Il mercato di Serie A si sta dimostrando come sempre molto attivo ed interessante, e in questi ultimi giorni la maggior parte delle squadre si sta movimentando in vista della prossima finestra. L’obiettivo? Rinforzarsi e colmare il gap con la Juventus, ancora una volta finita in testa alla classifica. Una di quelle che vuole assolutamente migliorare il suo andamento è la Roma, finita quinta ma con un po di amaro in bocca.

Ultime Roma: Castrovilli nel mirino, tre possibili contropartite

Tra i tanti giocatori accostati alla Roma ultimamente, uno di quelli che ha attirato maggiore attenzione è sicuramente Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina è stata una delle rivelazioni di questo campionato appena finito, e le sue prestazioni hanno movimentato diverse big. I giallorossi vorrebbero insistere, e stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, pare abbiano in mente di mettere sul piatto tre eventuali contropartite: Florenzi, Juan Jesus o Calafiori, profili graditi alla squadra di Firenze.

Castrovilli: muro Commisso e prezzo

Strappare Castrovilli alla Fiorentina non sarà affatto impresa facile, specie per via di un ostacolo piuttosto rilevante: la volontà di Commisso. Il patron viola non vuole assolutamente cedere il suo gioiello, e soltanto per una cifra di almeno 35 milioni di euro potrebbe abbassare un po la guardia.