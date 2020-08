Il Napoli si appresta ad affontare la gara più importante della stagione: la gara contro il Barcellona potrebbe essere il salvagente dopo una stagione particolarmente difficile. Gli azzurri, al contempo, sono molto attivi in fase di calciomercato e hanno già chiuso il colpo Osimhen, l’acquisto più costoso della storia del Napoli.

Calciomercato Napoli: Giuntoli tra Barcellona, Osimhen e rinnovi

Ma a tenere banco in casa Napoli ci sono anche le questioni relativi ai rinnovi contrattuali. Se quello di Milik è sempre più complicato, come confermato dallo stesso presidente De Laurentiis, ci sono margini di discussione molto positivi per tantissimi altri calciatori. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ai microfoni di Sport Mediaset ha parlato della gara contro il Barcellona e del futuro del club azzurro.

Barcellona? “Sognare non è vietato, con un pizzico di fortuna cercheremo di passare il turno“.

Osimhen? “Lo abbiamo preso perché ha caratteristiche diverse dai giocatori attualmente in rosa. Lo abbiamo preso per le sue doti nell’attaccare la linea avversaria“.

Giuntoli sui rinnovi

“Speriamo di procedere a breve con i rinnovi di Zielinski, Elmas, Mario Rui, Maksimovic e Di Lorenzo. Insigne? Non c’è fretta, è il nostro capitano e avremo tempo di parlare con lui”.

