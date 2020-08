Calciomercato Napoli, un’altra big piomba su un obiettivo in attacco

Il calciomercato del Napoli prosegue senza sosta, e in questi ultimi giorni la squadra partenopea ha cercato di portare avanti diverse operazioni importanti, soprattutto nel reparto offensivo. Giuntoli e staff si stanno mettendo a lavoro per accontentare Rino Gattuso, e la sensazione è che da qui a breve possa esserci un assalto per un esterno.

Mercato Napoli: obiettivo Boga, anche l’Atalanta accelera

I nomi accostati al Napoli ultimamente sono decisamente molto interessanti, e soprattutto per l’attacco. Occhio però ad un esterno, con Jeremie Boga che rappresenta di fatto il vero sogno ed obiettivo. Il giocatore del Sassuolo ha disputato una stagione straordinaria sotto la guida di De Zerbi, e la sua valutazione è ovviamente cresciuta parecchio, così come la concorrenza a suo seguito. La squadra azzurra lo sta seguendo da un bel po di tempo, ma attenzione anche all’inserimento di un’altra big: l’Atalanta. La Dea vorrebbe accelerare per Boga, e per questo sarebbero pronti 25 milioni di euro. Questa la notizia riportata da La Gazzetta dello Sport.

Napoli-Atalanta per Boga: ottimismo Dea

L’Atalanta sfida il Napoli per il colpo Boga, e si dice fiduciosa nell’affare. Il motivo? Gasperini darebbe all’esterno la certezza di centralità all’interno del progetto, magari garantendogli un posto da titolare quasi fisso. La situazione in azzurro sarebbe invece diversa, con maggiore concorrenza nel reparto, e un Insigne quasi inamovibile in quel ruolo.

