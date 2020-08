Il calciomercato del Milan sta entrando sempre più nel vivo: sul taccuino di Ivan Gazidis e Frederic Massara c’è il nome di Marc Roca.

Calciomercato Milan, per Roca c’è concorrenza

Il centrocampista spagnolo dell’Espanyol è uno dei prezzi pregiati del club catalano che è molto seguito anche in patria. Il Siviglia di Monchi ha già chiesto informazioni al club per migliorare il proprio centrocampo ma il Milan resta molto vigile. Il club di Milanello vuole migliorare il proprio assetto a centrocampo e cerca profili giovani ma già di grande qualità. I pericoli, per il Milan, però, arrivano anche dalla Germania.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI MERCATO

Su Roca anche il Lipsia

Stando a quanto sostiene Sky Deutschland sul centrocampista classe ’96 c’è anche il Lipsia che sta cercando prifili alla portata per la prossima stagione. Il giocatore gradirebbe la destinazione tedesca, dove ritroverebbe un suo grande amico e connazionale, Dani Olmo, passato in inverno al club tedesco e che starebbe convincendo il compagno. Per il Milan, dunque, servirebbe anticipare la concorrenza per accaparrarsi uno dei migliori profili del panorama euroopeo.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Juventus, Sarri verso l’esonero: Agnelli ha scelto la data

Mercato Milan, c’è il rinnovo di Ibrahimovic: le cifre dell’affare