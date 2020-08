Calciomercato Milan, Ibrahimovic: rinnovo da cifre monstre

Calciomercato Milan, il futuro di Ibrahimovic è in rossonero: pronto il rinnovo

Si trova al centro delle voci di calciomercato legate al Milan, parliamo di Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore svedese è pronto al rinnovo, stando a quel che sono le news sul suo futuro. Si è conquistato una chance anche per il prossimo anno, con la sua età che avanzerà fino ai 40 anni. Ma non ha alcuna intenzione di smettere, perché ha dimostrato di essere ancora in piena forma ed è per questo che il Milan sarà pronto a concedergli un contratto da vero e proprio manager, come scrive La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna.

Milan, le cifre dell’ingaggio di Zlatan Ibrahimovic: i dettagli sul rinnovo

A parlare del futuro del Milan e di Zlatan Ibrahimovic, sono i colleghi della rosea che, nel corso della propria edizione odierna, hanno rivelato tutti i retroscena della trattativa. Un altro anno legato al Milan, club con il quale potrà chiudere la sua carriera. Cifre fissate a qualcosa in più di 4 milioni di euro, ma il contratto vede molti bonus al suo interno. Gli obiettivi – individuali e di squadra – gli potrebbero permettere di percepire ben 7 milioni di euro nella prossima stagione. Tra le idee di Zlatan, per chiudere in bellezza la sua avventura calcistica e in rossonero, ci sarebbe quella di riportare il club in Champions League, competizione che manca al Milan da praticamente 6 anni. La fumata bianca sul rinnovo di Ibrahimovic, intanto, è in arrivo.