Calciomercato Milan, colpo a sorpresa dalla Roma

Milan, Maldini pensa ad un colpo dalla Roma. Il mercato dei rossoneri per il 2020 si annuncia molto attivo.

Mercato Milan, idea Florenzi dalla Roma

Il club rossonero pensa ad Alessandro Florenzi della Roma. Il terzino, reduce dall’esperienza in Liga al Valencia, potrebbe sbarcare a Milano.

Il difensore classe ’91 ha visto scadere il periodo di prestito al Valencia senza che il club spagnolo abbia esercitato il riscatto.

Per questo motivo, come riportato da milanlive, in questi giorni l’ex capitano della Roma è tornato in Italia. Tuttavia con Fonseca in panchina il calciatore considera chiusa la sua esperienza giallorossa. A pesare l’arrivo del nuovo allenatore ed il rapporto delicato con l’ambiente.

Milan, c’è la fila per Florenzi

Il terzino non vuole perdere il pass per Euro 2021 e per questo cerca una nuova avventura. Le offerte per il calciatore non mancano e la Roma sembra pronta a fare plusvalenza ed ascoltare le varie proposte sul tavolo.

In Italia il calciatore piace a diversi club, tra questi anche il Milan. Il club rossonero, infatti, anche in passato era stato accostato al calciatore. Nella squadra di Stefano Pioli un elemento come Florenzi potrebbe diventare il terzino destro di riferimento visto la lacuna in organico.

Tuttavia negli ultimi giorni hanno manifestato interesse anche altri club della massima serie come l’Atalanta, che potrebbe sfruttarlo come esterno a tutta fascia, e la Fiorentina, soprattutto in caso di approdo di Daniele De Rossi come allenatore.

Milan, Florenzi può finire anche in Premier

Tuttavia Alessandro Florenzi piace anche in Inghilterra. Sul calciatore ci sarebbe anche il Leeds United, neopromosso in Premier League. Florenzi potrebbe diventare una pedina importante per Marcelo Bielsa nel suo modulo. Per lasciar andare il ragazzo la Roma chiede 15-18 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> L’offerta dell’Atalanta per Florenzi