Calciomercato Milan, Chiesa e non solo: doppio colpo in arrivo

Calciomercato Milan, si fa sul serio per Chiesa e Milenkovic: doppio colpo in arrivo dai viola

E’ più di una semplice suggestione quella in casa Milan. Il calciomercato si infiamma, proprio sull’asse Milano-Firenze, con il nome di Chiesa tra i protagonisti, ma non solo. Oltre a Federico, l’altro talento seguito porta il nome di Nikola Milenkovic, difensore centrale pronto al salto di qualità, con l’ambizione di giocare in Europa League, competizione a cui prenderà parte il Milan nella prossima stagione. Sarà un agosto bollente, mese in cui il Milan delineerà il proprio futuro.

Milan, obiettivi ben definiti: Milenkovic e Chiesa rappresentano i colpi per l’Europa

Stando a quel che riportano i colleghi di Fantacalcio.it, il Milan starebbe cercando di convincere Rocco Commisso, per cedere i suoi due pezzi pregiati. Difficile portare via Milenkovic e Chiesa, solo con un’offerta irrinunciabile i due potranno dire addio dal club toscano. Questo, perché Commisso è uno ambizioso, che tenterà di costruire una Fiorentina forte attorno ai loro nomi. Però le stesse ambizioni, le hanno i due calciatori, pronti al salto di qualità, per trovare finalmente l’Europa che hanno tanto desiderato in maglia viola. Milenkovic andrebbe a prendere il posto in difesa accanto a Romagnoli, Chiesa per essere schierato nel tridente con Ibrahimovic e uno tra Calhanoglu e Rebic. Con quest’ultimo, inoltre, continuano i contatti per le questioni legate al 50% che la Fiorentina dovrebbe incassare dalla cessione dell’Eintracht al Milan. E negli affari tra Milan e Fiorentina, potrebbe rientrare anche Lucas Paquetà.