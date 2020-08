Due scudetti consecutivi, una Champions League ancora da disputare e record di gol personali per la Juventus: questa, superficialmente, la stagione di Cristiano Ronaldo che, però, sembra non essere contento dei bianconeri e starebbe pensando al clamoroso colpo di calciomercato: voleva andare via.

Calciomercato Juventus, Ronaldo ha pensato all’addio

Secondo quanto riportato da France Football, il noto giornale che assegna il Pallone d’Oro, Cristiano Ronaldo avrebbe pensato seriamente all’addio lo scorso inverno. L’asso portoghese aveva in testa di andare al Paris Saint-Germain perché non vedeva più i bianconeri come il club ideale per raggiungere i suoi obiettivi: cioè la vittoria della Champions League. Sul sito del quotidiano si legge che dopo la vittoria per 2-1 contro la Lokomotiv Mosca era più deciso che mai per il gioco poco entusiasmante della squadra bianconera.

Ronaldo via? Il Coronavirus ha bloccato tutto

Secondo la rivista, Cristiano Ronaldo alla Juventus non è né scontento né felice e nelle prime settimane del 2020 aveva seriamente pensato di lasciare il club per accasarsi a Parigi, per giocare con Mbappé e Neymar. L’unico ostacolo è stato il Coronavirus che ha bloccato i pensieri del portoghese che poi ha continuato la stagione in bianconera. Non è da escludere, quindi, un clamoroso ribalatone e l’addio in vista della prossima stagione.

