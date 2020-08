Calciomercato Juventus, Paratici interessato al talento del Milan!

La dirigenza bianconera avrebbe chiesto informazioni al procuratore del calciatore rossonero per un suo eventuale passaggio alla Juventus.

Juventus, pazza idea Leao per l’attacco!

Secondo quanto riportato da ‘Sportitalia‘ il club bianconero avrebbe incontrato uno degli agenti dei calciatori più famosi al mondo, Jorge Mendes. Motivo dell’incontro? Rafael Leao. Il centravanti rossonero piace molto a Fabio Paratici e al presidente Andrea Agnelli. Ed è per questo motivo che se ne sta parlando. Da Milanello, però, fanno sapere che non hanno nessuna intenzione di cedere il classe ’99 alle rivali.

Per la prossima stagione il club dei ‘diavoli‘ punta molto sul ragazzo, anche perché Stefano Pioli vuole ripartire anche da lui per l’attacco insieme a Zlatan Ibrahimovic.

Contro l’Olympique Lione Sarri spera di recuperare Dybala

Intanto, a Vinovo si lavora in vista della Champions. Impresa difficile, quasi impossibile. Maurizio Sarri per la gara di venerdì 7 agosto contro l’Olympique Lione, spera di recuperare uno dei giocatori chiave della squadra bianoconera: Paulo Dybala. L’argentino si era fatto male nel corso della gara vinta contro la Sampdoria (nel giorno del nono scudetto consecutivo). Anche se dalla Continassa fanno sapere che c’è ottimismo per una sua eventuale convocazione in questi giorni. Oltre all’attacco l’ex tecnico del Napoli dovrà sistemare bene la difesa: sono troppi i diciannove gol subiti dopo la ripresa del campionato post-Coronavirus.