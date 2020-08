Calciomercato Juventus, arriva il prossimo colpo: “Vi porterò nel cuore”

Il prossimo difensore della Juventus ha voluto salutare con un post sul suo profilo Instagram la sua ex squadra. Ad attenderlo c’è una nuova sfida con la società bianconera.

Pellegrini saluta il Cagliari: “Mi avete dato tanto e spero di avervi ripagato“

Luca Pellegrini saluta,nuovamente, i suoi ex tifosi del Cagliari. Il giovane terzino rientra alla base dopo l’anno e mezzo in prestito in Sardegna. Con un lungo e commovente post su Instagram ha voluto così ringraziare chi lo ha sempre sostenuto: “GRAZIE. Voglio iniziare così. E’ stato un anno difficile, pieno di alti e bassi, sicuramente un anno speciale che tutti noi dimenticheremo molto difficilmente. Volevo ringraziare tutte le persone con cui ho avuto il piacere e l’onore di lavorare in questo anno e mezzo.

La gente di Cagliari e non per ultimi i tifosi. Voi mi avete dato tanto e spero di essere riuscito a ripagare sul campo tutto il vostro calore che mi avete dimostrato. Purtroppo mi ritrovo a scrivere qui per salutarvi, mi sarebbe piaciuto farlo in modo diverso per trasmettervi l’affetto che da gennaio 2019 mi avete sempre dato. Vi porterò sempre nel mio cuore. Un abbraccio, Luca“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici interessato al talento del Milan!

Il saluto dei suoi ex compagni

Squ Instagram anche alcuni, oramai, vecchi compagni hanno voluto salutare Pellegrini. Come Leonardo Pavoletti che ha scritto: “Grande Luchino“. Il giovane Amedeo Carboni: “In bocca al lupo“. Simone Pinna: “Buona fortuna“. Marco Rog, Alberto Cerri e tanti altri hanno ringraziato il giovane terzino.