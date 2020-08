Calciomercato Inter: Skriniar via, prende corpo lo scambio

Inter, continuano ad arrivare conferme: Milan Skriniar potrebbe lasciare Milano in estate. Come riportato da Sky Sport il centrale non è ritenuto indispensabile dalla dirigenza.

Inter: scambio tra Ndombele e Skriniar, le ultime

Come detto secondo le ultime di mercato starebbe sempre più prendendo corpo lo scambio tra Tottenham e Inter. Al tecnico degli Spurs, José Mourinho, piace molto Milan Skriniar che prima del passaggio alla difesa a tre si era rivelato esser tra i migliori al mondo.

Tuttavia con l’arrivo di Conte in panchina le cose sono cambiare, per questo lo slovacco potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio, per raggiungere un grande obiettivo di mercato a centrocampo.

Inter: Ndombele è un pallino

Il francese Tanguy Ndombele è un vero e propri chiodo fisso per l’Inter già da temòo. Il centrocampista classe ’96, arrivato a Londra lo scorso anni, per 70 milioni di euro, piace molto ad Antonio Conte che lo avrebbe voluto a Milano già un anno fa. Il tecnico salentino vorrebbe puntare su un nuovo innesto, per aggiungere fisicità al centrocampo nerazzurro anche a discapito di Brozovic.

Per questo motivo Marotta e Ausilio potrebbero impostare uno scambio tra Skriniar e Ndombele.

La società nerazzurra, infatti, sembra pronta a tutto pur di arrivare all’ex Lione. La trattativa in fin dei conti sarebbe simile a quella tra Juve e Barcellona. Entrambi i club punterebbero a fare plusvalenza.

