Calciomercato Inter, caso Lautaro: il Barcellona deve muoversi

L’Inter si conferma ancora una volta come una delle squadre più attive sul mercato, e nel corso di questi ultimi giorni le voci trapelate su acquisti e cessioni sono davvero tante. Fatto sta che i nerazzurri, prima di investire, dovranno gestire delle situazioni ancora particolarmente spinose. Ad esempio parliamo di Lautaro Martinez, ancora in dubbio sul proprio futuro.

Mercato Inter: il Barcellona non molla Lautaro, il punto

Lautaro Martinez è stato protagonista di un’ottima stagione, e le sue prestazioni hanno senza dubbio attirato la concorrenza da parte di numerose squadre. Il Barcellona in primis, che lo ha sondato, ci ha provato, ma che alla fine non ha esercitato la famosa clausola di 111 milioni di euro. I blaugrana però, stando a quanto riportato da Sport, non avrebbero ancora mollato la presa, e sperano di chiudere l’operazione con 60-70 milioni. Questo ovviamente con l’inserimento di una contropartita, la quale potrebbe identificarsi nel terzino Junior Firpo. Ovviamente i nerazzurri sono tendenti a fare muro, anche perchè la richiesta iniziale prevede molti più soldi. I tasselli da mettere a posto sono tanti, l’ottimismo dalla Spagna potrebbe presto essere frenato.

Lautaro: ancora futuro incerto per il Toro

L’attaccante argentino non sa ancora dove giocherà la prossima stagione, ma una cosa è certa: l’Inter proverà a trattenerlo fino alla fine. Se da una parte il Barcellona non molla, dall’altra Marotta e dirigenza tenteranno il rinnovo di contratto. Questo il punto della situazione riportato dalla nostra redazione.