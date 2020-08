Calciomercato Fiorentina: pronto un super-colpo in attacco

La Fiorentina pensa in grande. Il club viola è pronto a chiudere in attacco un super-colpo di mercato nella prossima campagna trasferimenti.

Mercato Fiorentina: Mandzukic può arrivare

Secondo le ultime voci di mercato, il club viola starebbe insistendo per riportare in Italia Mario Mandzukic. L’attaccante croato è attualmente svincolato e cerca squadra.

Secondo quanto riportato da firenzeviola, infatti, la dirigenza gigliata starebbe entrando nell’ordine di idee di formulare un’offerta sontuosa per la punta ex Juventus.

L’idea di Pradè sarebbe quella di mettere subito a disposizione di Iachini un attaccante di esperienza.

Fiorentina, ecco l’offerta per Mario Mandzukic

La società ha pronto un contratto importantissimo per la punta svincolatosi dal club arabo nel quale militava. L’offerta della Fiorentina sarebbe quella di un biennale da circa 5 milioni di euro a stagione.

In questo modo la società spera di poter convincere “Mr no Good” ad accettare la corte di Rocco Commisso.

A Firenze la punta ritroverebbe Ribery con il quae ha già giocato a Monaco. La dirigenza, come detto, vorrebbe regalare a Iachini un profilo dalla grande caratura internazionale, capace di far crescere i giovani al suo fianco e di caricarsi il peso dell’attacco sulle sue spalle. La sensazione è che l’affare possa concretizzarsi in questi giorni.

Mandzukic, la scelta sul futuro

La realtà dei fatti racconta come il croato abbia voglia di ritornare a calpestare palcoscenici importanti in Europa, per questo l progetto della Fiorentina potrebbe intrigarlo anche se con la maglia viola non giocherebbe fin da subito le coppe europee.

LEGGI ANCHE >>> Fiorentina, doppio colpo dal Torino