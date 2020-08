Il Crotone Calcio lavora per l’organico della prossima stagione. Il ds dei rossoblu Beppe Ursino avrebbe già allacciato i contatti con diversi club per completare la rosa

Calciomercato Crotone, dalla Fiorentina c’è Sottil

Il club allenato da Giovanni Stroppa, secondo le ultime indiscrezioni di mercato raccolte dalla redazione di calciomercato24.com, si starebbe muovendo per portare in Calabria l’esterno della Fiorentina Riccardo Sottil, che aveva cominciato bene la stagione con Montella prima di finire nel dimenticatoio.

L’asse tra Firenze e Crotone è sempre stato molto caldo ed il direttore sportivo del club del presidente Vrenna ha sempre dimostrato di sapere investire sui giovani.

Crotone, altro prestito dalla Fiorentina

Proprio a Crotone, infatti, era esplosa la stella di Federico Bernardeschi nel 2013 (come quella di Florenzi). Il club calabrese spera di ripetere l’operazione con la Fiorentina nonostante il cambio di dirigenza. Il calciatore potrebbe arrivare in prestito secco ed avere tanto spazio in Serie A.

Mercato Crotone: anche il Benevento pensa a Sottil

Sul calciatore, tuttavia, negli ultimi mesi avrebbe raccolto informazioni anche il Benevento. Il club campano, tuttavia, in questo momento avrebbe altre priorità in attacco, per questo il ds Ursino vorrebbe approfittare in fretta dell’operazione e chiudere l’arrivo dell’attaccante. In questa stagione Sottil ha totalizzato 18 presenze e un assist, anche se per la maggior parte delle volte è stato utilizzato a gara in corso.

Antonio Lauro

