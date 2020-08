Calciomercato Brescia, nuova avventura per Balotelli? I dettagli

Per Mario Balotelli sono pronte ad aprirsi altre strade. Il calciatore non rimarrà in Serie B con le rondinelle (anche perché vive da separato in casa da marzo) e sta valutando altre soluzioni. Possibile nuova avventura all’estero?

Il Cluj sogna Balotelli. La Champions per convincerlo

Non è stata una grande stagione quella di Balotelli con la maglia del Brescia. L’ex Milan ed Inter ha totalizzato diciannove presenze e ha segnato solo cinque reti. Poi le liti con il patron Massimo Cellino, i ‘mal di pancia‘ per saltare gli allenamenti e la decisione di metterlo fuori rosa fino alla fine della stagione. Per il calciatore, però, le richieste dal mercato non mancano.

E’ di qualche ora la notizia che il club rumeno del Cluj (che ha appena vinto lo scudetto, il sesto della sua storia) sarebbe sulle tracce di ‘SuperMario‘. In Romania hanno definito il possibile acquisto come: “Il più grande colpo di mercato della storia del club“. C’è di più: proprio il Cluj parteciperà ai preliminari della prossima edizione della Champions League, motivo in più per il giocatore di trasferirsi.

Tra il club rumeno ed il suo entourage ci sarebbe già un accordo

L’entourage dell’ex punta della nazionale italiana e la squadra campione di Romania avrebbero già trovato l’accordo. Nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2022, il presidente Cellino non vede l’ora di liberarsene al più presto.