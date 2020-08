Il nuovo direttore sportivo delle rondinelle, Giorgio Perinetti, è intervenuto ai microfoni di ‘Punto Nuovo Sport Show‘ e ha parlato del futuro del baby gioiello Sandro Tonali e di Antonio Conte.

Perinetti: “Conte? C’è chi ha un carattere peggiore e si nasconde dietro al perbenismo“

Ecco le dichiarazioni di Giorgio Perinetti a ‘Punto Nuovo Sport Show“: “Conte? Antonio è una persona valida, le sue uscite possono essere non condivise, c’è da dire che ci sono persone con caratteri peggiori e che si nascondono dietro al perbenismo. Gattuso sta preparando il match contro il Barcellona nella maniera più attenta possibile. Questo campionato finalmente è finito, per i giocatori è stato sicuramente stancante, adesso però devono affrontare una partita importantissima. Deve sfruttare le caratteristiche di ogni giocatore , ciò che auguro a Rino è di fare il meglio.

Ha dato un’identità di gioco alla squadra, non è da poco. Quando sono stato al Palermo non sono stato io ad averlo scelto ma proprio Zamparini. Peccato per aver trascorso poco tempo insieme. In poco tempo ha saputo risollevare la squadra che era appena retrocessa. Se non avessimo cambiato con un allenatore più esperto sono sicuro che avrebbe fatto molto bene, perché la rosa non era male“.

Perinetti su Tonali: “Potrebbe anche restare in B con noi“

“Sandro Tonali? E’ un nostro giocatore. Il nostro obiettivo è quello di farlo rimanere con noi anche la prossima stagione, magari tornando subito in Serie A. Per il momento è inutile anche parlarne, anche perché dobbiamo valutare anche altre situazioni“.