Ultime Napoli, infortunio Insigne: arrivano novità in vista del Barcellona

Il Napoli ha concluso il campionato con un sesto posto in chiaro scuro, ma la stagione ha anche portato a diverse soddisfazioni, come ad esempio la vittoria della Coppa Italia, e una qualificazione ancora tutta da scrivere in Champions League. Nell’ambiente azzurro c’è grande tensione in vista del ritorno al Camp Nou, e intanto l’appresione cresce anche per quanto riguarda le condizioni di Lorenzo Insigne.

Ultime Napoli: infiammazione per Insigne, i tempi di recupero

Una partita che può svoltare ancora di più una stagione, e che può dare un senso ancora maggiore alla crescita avuta del Napoli dopo l’arrivo di Gattuso sulla panchina. Quella contro il Barcellona è una sfida decisiva, ma il vero problema resta la situazione legata a Lorenzo Insigne. Il capitano dei partenopei è uscito in lacrime per un problema muscolare nell’ultima di campionato, e da lì si è pensato al peggio. Oggi sono arrivate altre novità: stando a quanto riportato da Kiss Kiss Napoli, per Insigne si tratta di un’infiammazione ancora presente, e al momento si proverà a stringere i denti per la sfida europea.

Insigne stringe i denti

La presenza di Insigne per la partita contro il Barcellona è ancora molto in dubbio, ma quello che è certo è che l’esterno azzurro vorrà assolutamente esserci. Si proverà a recuperare nel più breve tempo possibile, senza però forzare troppo i tempi di recupero. La sensazione è che la convocazione potrebbe esserci, il posto da titolare è da escludere.