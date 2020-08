Ultime Inter, lista UEFA: ufficiali due esclusioni importanti

L’Inter ha concluso il campionato al secondo posto, e adesso la squadra di Conte si prepara ad affrontare quella che sarà un’altra sfida molto complicata ed importante: quella con il Getafe in Europa League. I nerazzurri vogliono arrivare in fondo alla competizione, e nell’ultima ora è stata diramata la lista ufficiale UEFA.

Inter: ufficializzata la lista UEFA

Antonio Conte ha fatto le sue valutazioni per la sfida di Europa League contro il Getafe, e da poco è stata ufficializzata la lista per il match di mercoledì. A fare notizie sono le esclusioni di Asamoah e Vecino, al contrario invece di Moses e Sanchez, i quali aspettano ancora notizie sul proprio futuro. Questa la lista completa:

Lista A

1 Samir Handanovic

2 Diego Godin

5 Roberto Gagliardini

6 Stefan de Vrij

7 Alexis Sanchez

9 Romelu Lukaku

10 Lautaro Martinez

11 Victor Moses

12 Stefano Sensi

13 Andrea Ranocchia

15 Ashley Young

20 Borja Valero

23 Nicolò Barella​​​​​​

24 Christian Eriksen

27 Daniele Padelli

32 Lucien Agoumé

33 Danilo D’Ambrosio

34 Cristiano Biraghi

37 Milan Skriniar

77 Marcelo Brozovic

87 Antonio Candreva

95 Alessandro Bastoni

LISTA B

30 Sebastiano Esposito

31 Lorenzo Pirola

35 Filip Stankovic

36 Thomas Schirò

38 Giacomo Pozzer

41 Jacopo Gianelli.

Inter-Getafe: una sfida per scacciare le polemiche?

Quello dell’Inter, ed in particolare quello di Antonio Conte, non è affatto un momento facile. Il tecnico è stato duro a parole nei confronti della società, e sul suo futuro si stanno aprendo parecchie ipotesi. Il match di Europa League può però scacciare qualche polemica, in attesa ovviamente di conoscere quello che sarà il risvolto di tutto l’accaduto.