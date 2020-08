Serie A 2020/21, le date della prossima stagione: novità nella sosta invernale

La Serie A si è conclusa ieri ma è già pronta a ripartire con la stagione 2020/21/: oggi la Lega si è riunita a Milano e ha deciso le date per la prossimo anno.

Serie A, le date della prossima stagione

Il campionato inizierà il 19 settembre, con una settimana di ritardo rispetto alle attese: inizialmente, infatti, si pensava al 13 settembre come data iniziale. Giorni che verranno recuperati a gennaio quando la sosta natalizia terminerà il 3 gennaio. La data di chiusura della Serie A è programmato per il 23 maggio 2021, mentre è confermata la sosta invernale anche se sarà più breve più del solito. Una decisione che tiene conto della necessità di vacanze dei calciatori, soprattutto quelli dei club impegnati nelle coppe europee, e degli impegni della Nazionale ad inizio settembre.

I verdetti della stagione conclusa

In attesa del comunicato ufficiale della Lega Serie A sulla prossima stagione, andiamo a riepilogare i verdetti della stagione conclusasi ieri. La Juventus ha vinto il nono scudetto consecutivo, come nessun altro club europeo ha mai fatto. In Champions League, oltre ai bianconeri, ci saranno anche Inter, Atalanta e Lazio. L’Europa League sarà affrontata da Roma e Napoli, già ai gironi e il Milan che partirà dai preliminari. Retrocesse in Serie B SPAL, Brescia e Lecce.

