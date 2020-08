Gotti dopo Sassuolo-Udinese: “Sarei contento di restare”

Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato nel postpartita dopo il match contro il Sassuolo. Queste le sue parole.

Gotti dopo Sassuolo-Udinese

“La vittoria di stasera è stata importante, sono contento per questo, meno per la classifica. Apprezzo la voglia della squadra di aver voluto vincere la gara contro una squadra forte come il Sassuolo. La squadra è riuscita ad esprimersi bene, e dopo stasera abbiamo ottenuto una posizione più consona. Nulla era scontato, e in più era difficile preparare tutte le partite in tempi così brevi. Siamo riusciti a trovare una buona quadra ed è per questo che siamo riusciti ad ottenere buoni risultati. La vittoria di stasera mi piace pensare sia dedicata alla città ed ai tifosi, orgoglioso che la società voglia proseguire insieme a me. Sarei contento di restare, poi ovviamente saranno fatte tutte le valutazioni”