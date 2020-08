Oroscopo di domani 4 agosto: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 4 agosto 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Una giornata piuttosto positiva, specialmente per quel che riguarda l’aspetto lavorativo. Finalmente stanno arrivando delle soddisfazioni importanti, e ti stai prendendo delle rivincite su chi non credeva in te. In amore situazione di stallo, dovrai aspettare se vuoi conquistare l’altra persona.

Toro. Ultimamente sei un pò giù di morale, forse perchè hai avuto dei brutti disguidi con chi sta accanto a te. Cerca di mantenere calma e lucidità, anche qualche brutto episodio si risolverà.

Gemelli. Sei una persona forte, ma a volte ti lasci sopraffare dalle emozioni negative. Questo ti ha portato ad essere un pò irrequieto, non ti stai godendo tutti gli attimi. Hai bisogno di qualcuno con cui sfogarti, circondati di persone di cui ti fidi

Cancro. Ottime notizie per quanto riguarda l’amore: stai riuscendo a rinforzare il rapporto di coppia, e questo ti rende molto felice. Se sei single aspettati qualche incontro interessante.

Leone. Porta pazienza, arriveranno le soddisfazioni per te. Sul lavoro c’è ancora qualche insicurezza, continua ad impegnarti e vedrai che tutto ti sarà riconosciuto.

Vergine. Sei una persona molto saggia e matura, riesci a gestire ogni tipo di situazione. Qualcuno intorno a te ha bisogno del tuo aiuto, tu sai cosa fare.

Oroscopo Paolo Fox 4 agosto 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ti senti felice e bene con te stesso, goditi il momento e soprattutto un po di meritato relax. Ultimamente ti sei stressato parecchio, forse anche a causa di qualche impegno di troppo dovuto al lavoro.

Scorpione. La Luna è favorevole in questa giornata, potresti avere delle ottime notizie che aspettavi da tempo. In amore vacci piano, c’è da mantenere la calma se si vuole portare a termine un percorso.

Sagittario. Rimanda le cose in sospeso, perché questo non è un buon momento per affrontarle. E’ un periodo nervoso questo per te ed è tale il nervosismo, da non farti essere lucido in scelte che potrebbero rivelarsi importanti. Oggi fatti scivolare le cose.

Capricorno. Sei volenteroso, volitivo, forte, protagonista di una domenica con Luna, Marte e Venere favorevoli. Gli amori nati negli ultimi mesi sembrano importanti.

Acquario. Cerca di dosare meglio le tue spese: si sa, l’estate porta via tanti soldi, ma impara ad essere più maturo da quel punto di vista, ed evita di esagerare troppo.

Pesci. Giornata energica quella che arriva, alcuni incontri potrebbero rivelarsi interessanti. Sii prudente sul lavoro, perché alcuni scontri potrebbero essere pesanti. Tieni duro, verranno tempi migliori anche in ambito lavorativo.