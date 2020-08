News Roma, infortunio per la stella giallorossa. Le condizioni

La Roma dovrà fare a meno del giocatore per almeno due mesi. Salterà, quasi sicuramente, le prime giornate di campionato della prossima stagione (se si dovesse ripartire a metà settembre).

Pedro sarà operato alla spalla

Lo spagnolo Pedro è uno dei nuovi acquisti della Roma per la prossima stagione. Il vecchio attaccante del Barcellona aveva firmato un accordo triennale con i giallorossi a giugno. Ancora per qualche settimana rimarrà al Chelsea, ormai suo ex club. Durante la finale di FA Cup (persa dai ‘blues‘ contro l’Arsenal per 2-1), l’attaccante ha subito un brutto infortunio alla spalla. E’ uscito in barella al 95′ minuto di gioco, dopo uno scontro con il difensore greco Sokratis Papastathopoulos. Ha addirittura avuto bisogno dell’ossigeno.

La società capitolina aspetterà l’esito degli esami (e la comunicazione dei tempi di recupero) per poter annunciare il nuovo acquisto.

Questione ‘Smalling’: il Manchester United vuole 300.000 € a partita per il prestito dell’inglese. ‘No’ secco della Roma

Il 6 agosto la Roma scenderà in campo per affrontare il Siviglia negli ottavi di finale di Europa League. Campo neutro (si giocherà in Germania, precisamente a Duisburg) e lo farà senza il suo difensore centrale titolare, Chris Smalling. Il Manchester United ed i giallorossi non hanno trovato l’accordo per il prolungamento del prestito. I ‘red devils‘ avrebbero chiesto 300.000 € a partita per estendere il prestito del giocatore fino alla durata della competizione. ‘No’ secco da parte di Pallotta.