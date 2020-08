News Napoli, infortunio Lorenzo Insigne. Le condizioni

Pochi minuti fa il sito ufficiale del Napoli ha diramato una nota in cui spiega l’esito degli esami a cui si è sottoposto questa mattina il capitano azzurro.

Per Insigne lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro

Sabato sera Lorenzo Insigne, durante il match vinto contro la Lazio, è uscito al minuto 84′ infortunato lasciando il posto ad Eljif Elmas. Per tutti i tifosi azzurri sono stati attimi di panico. È stato un brutto colpo vedere il loro capitano a terra, piangere dal dolore e con il serio rischio di non affrontare una delle partite più importanti di questa stagione: il match degli ottavi di ritorno di Champions League contro il Barcellona al Camp Nou l’8 agosto. Poco fa il sito ufficiale del Napoli ha diramato una nota in cui si spiega l’esito degli esami in cui si è sottoposto questa mattina Lorenzo Insigne.

Ecco cosa hanno scritto: “Il calciatore, infortunatosi nel finale della partita contro la Lazio di sabato scorso, si è sottoposto oggi a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro, con edema osseo. Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno“.

Partita con il Barcellona a serio rischio

Oramai mancano sei giorni alla delicata sfida che attendono gli uomini di Gennaro Gattuso contro Lionel Messi e compagni. A questo punto la presenza del loro capitano sembra quasi impossibile.