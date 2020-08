News Inter, sfogo Conte. Bergomi a ‘Sky Sport’ lo massacra!

Durante la trasmissione ‘Sky Calcio Club‘ è intervenuto l’ex difensore neroazzurro Beppe Bergomi. Non le ha mandate a dire al tecnico dell’Inter, Antonio Conte.

Bergomi: “Ma quale carro? E’ lui a dire che chi arriva secondo non deve festeggiare“

Ecco le dichiarazioni di Beppe Bergomi poco fa nella trasmissione ‘Sky Calcio Club‘ condotto da Fabio Caressa: “Mi faccio delle domande. Conte dice che non è stato riconosciuto il suo lavoro. Vorrei sapere da chi ? Dalla società o da noi media? Noi siamo sempre critici, soprattutto con la Juventus che ha vinto il campionato. Ricordo che ad inizio anno Antonio attaccava la sua società per il mercato, ieri sera invece non l’ha raccontato davanti alle telecamere e ha preferito attaccare il club. Sinceramente non capisco, anche io quando ero all’Inter vivevo questo senso di accerchiamento, vedevo altre società più protette.

Marotta parla sempre qui, non capisco Conte a cosa si riferiva. Poi il discorso del salire tutti sul carro, ma quale carro? E’ stato stesso lui a dire che chi arriva secondo non ha nulla festeggiare“.

Anche Tacchinardi ce l’ha con Conte: “Sai che novità, lo ha fatto anche alla Juventus”

Anche l’ex centrocampista Alessio Tacchinardi ha voluto dire la sua sulla questione ‘Antonio Conte’: “Credo che ha sbagliato, doveva parlare direttamente con la società. Ci sono modi e modi di dire le cose. Sono dichiarazioni forti le sue, proprio come fece quando allenava la Juventus. Quando le cose non gli vanno bene tira fuori queste cose. Ma lui è fatto così, per me non è una novità. E’ una questione di stress, non credo che lo abbia fatto per rompere con la società“.