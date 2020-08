Juventus, infortunio Dybala: come sta la Joya in vista del Lione

Juventus, infortunio Dybala: giungono buone notizie per Maurizio Sarri in vista della sfida di Champions League

E’ finito in tribuna per infortunio Paulo Dybala, calciatore della Juventus che in occasione dell’ultima sfida contro la Roma, ha guardato la partita accanto a Cristiano Ronaldo. Il calciatore è in dubbio per la partita contro il Lione di Champions League, con il problema alla coscia sinistra che lo tiene ancora fermo. Ma ecco, stando a quel che rivelano i colleghi della Gazzetta dello Sport, filtrerebbe ottimismo sulla questione.

Juventus, Dybala potrebbe ritornare a disposizione già da martedì: possibile convocazione per il match contro il Lione

L’infortunio di Paulo Dybala sarà monitorato giorno dopo giorno alla Continassa, ma le news che giungono sono buone per Maurizio Sarri. La joya argentina si è allenato, svolgendo la parte atletica sul campo. Il tutto dopo aver ricevuto il via libera dallo staff medico. E’ un’ottima notizia in virtù dell’importante impegno di Champions League contro il Lione, che deciderà il futuro all’interno della stessa manifestazione, per la Juve. L’auspicio di Maurizio Sarri è quello di averlo a disposizione almeno per averlo tra i convocati, così da poterlo inserire a partita in corso. Infatti, già a partire da martedì, potrebbe aggregarsi al gruppo in allenamento sui campi della Continassa.