L’Hellas Verona è la sorpresa del campionato di Serie A. Stagione da urlo della squadra allenata da Ivan Juric che si è affermato come allenatore di prima fascia. Il tecnico ha quasi compiuto un miracolo, sfiorando il sogno di portare al suo primo anno il Verona in Europa League. Punti persi nel finale di stagione che sono stati fatali, ma il Verona ad inizio stagione era data per spacciata e già retrocessa. Intanto, la società ora vuole confermarsi e lavora sul mercato.

Hellas Verona, Silvestri rinnova fino al 2022 (UFFICIALE)

Dopo la conferma di Ivan Juric, la società ha ufficializzato in queste ore anche il rinnovo del portiere Marco Silvestri. Prolungato il contratto di un altro anno e fissata la scadenza al 2022, adesso è ufficiale.

