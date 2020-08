Calciomercato Torino, il futuro allenatore vuole la buonuscita dal…Milan!

Il futuro tecnico granata ha fatto sapere che, prima di risolvere il proprio contratto che lo lega ancora ai rossoneri, vuole una buonuscita per lasciare definitivamente il Milan.

Giampaolo ha chiesto la buonuscita al Milan. Poi sarà Toro

Moreno Longo ha confermato ieri sera, subito dopo la fine della partita pareggiata contro il Bologna in casa 1-1, che non sarà il prossimo allenatore del Torino la prossima stagione. La dirigenza granata ha fatto altre scelte, come confermato anche dal direttore sportivo Davide Vagnati ai microfoni di ‘Sky Sport‘: “Stiamo valutando altri profili per il prossimo allenatore“. Sembra oramai quasi fatta per Marco Giampaolo. L’ex Sampdoria è pronto a firmare un contratto biennale con la società di Urbano Cairo, ma prima deve risolvere ancora una piccola questione con il suo vecchio club, il Milan.

Già perché Giampaolo ha ancora un anno di contratto con i rossoneri. Per liberarsi quanto prima dalla società di Scaroni, il manager di Giulianova ha chiesto alla dirigenza dei ‘diavoli‘ una buonuscita.

In granata potrebbe ritrovare Krunic

Lo ha allenato all’Empoli per una stagione, lo ha voluto a tutti i costi al Milan quando Gazidis e Maldini lo scelsero come nuovo allenatore. Ora vorrebbe ritrovarlo anche in Piemonte. Stiamo parlando di Rade Krunic. Il centrocampista della nazionale bosniaca non ha impressionato in questa stagione e da Milanello arrivano voci su una sua possibile cessione. Magari proprio al Torino.