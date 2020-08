Calciomercato Napoli, arriva il prossimo colpo: “Vado via da uomo”

Il nuovo attaccante del Napoli, Andrea Petagna, ha voluto salutare con un lungo messaggio su Instagram i suoi oramai ex tifosi spallini. Ad attenderlo c’è una nuova sfida con la maglia azzurra.

Petagna saluta la Spal: “Sognavo un finale diverso, non serve spiegarlo“

Andrea Petagna è stato uno dei migliori marcatori della Spal. Ha concluso la stagione con 12 realizzazioni in 36 presenze. Ma non è bastato per evitare la retrocessione in Serie B. A gennaio il club di De Laurentiis aveva ufficializzato il suo acquisto, ma lo ha lasciato per altri sei mesi in prestito a Ferrara. L’ex numero 37 biancoazzurro ha voluto salutare i suoi, oramai, ex tifosi con un lungo post sul suo profilo ufficiale Instagram.

Ecco ciò che ha scritto il bomber ex Milan: “Sognavo un finale diverso, non serve spiegarlo. Ma il tutto non potrà mai cancellare questo viaggio che è durato due anni. Sono arrivato nella città di Ferrara da ragazzo e me ne vado da uomo. Dico semplicemente GRAZIE alla città, a dei compagni di squadra speciali, i magazzinieri Tommy e Marco (sono loro il vero motore della Spal) a Maurizio e a tutti i fisioterapisti. Il vostro #Bulldozer“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ultime Napoli, infortunio Insigne: arrivano novità in vista del Barcellona

Petagna al Napoli: resterà o sarà ceduto?

Ovviamente non potrà essere schierato in Champions League contro il Barcellona. La sua avventura con la maglia azzurra potrà iniziare solamente tra qualche settimana quando ripartirà la nuova stagione. Non è ancora chiaro però se la società lo abbia acquistato per farlo rimanere o per inserirlo in qualche trattativa per scambiarlo con un altro calciatore.