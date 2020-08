Dopo la conferma di Stefano Pioli e il termine della stagione, il calciomercato del Milan si appresta ad entrare nella fase più calda.

Calciomercato Milan, incontro con l’agente di Pessina

Sul tavolo c’è il discorso rinnovi contrattuali dei senatori, da Romagnoli ad Ibrahimovic, ma anche i nuovi arrivi. I rossoneri hanno intenzione di puntare su calciatori giovani, di prospettiva e di qualità per un miglioramento immediato. Nel mirino del club rossonero è finito Matteo Pessina, jolly del centrocampo del Verona, in prestito dall’Atalanta, cresciuto proprio nelle giovanili del Milan. Nel Verona di Ivan Juric è stata una vera e propria rivelazione, nel ruolo di trequartista e ha attirato gli occhi del club di Milanello che oggi ha avuto un incontro, a Casa Milan, con il suo agente, Beppe Riso.

Il valore di Pessina

Non c’è una trattativa reale o avanzata, stando a quanto riferisce calciomercato.com, ma il Milan sta valutando ogni opportunità. Pessina è certamente tra queste: quando è stato venduto per acquistare Conti, il club rossonero si è riservato il 50% della futura rivendita che consentirebbe automaticamente al Milan anche di acquistare Pessina a metà prezzo rispetto alla valutazione reale che ne fa l’Atalanta. In Serie A piace anche al Napoli che l’ha osservato da molto vicino nelle ultime settimane ma anche il Verona sogna di trattenerlo, senza dimenticare l’Atalanta che con i giovani sa ben lavorare. Al club bergamasco sono arrivate voci di un interesse da parte del Valencia che deve sostituire Ferran Torres.

