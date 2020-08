Calciomercato Milan, si insiste per il talento della Fiorentina

Il calciomercato del Milan continua ad andare avanti, e lo fa con grande intensità in vista di quella che sarà un’importante prossima stagione. Il club rossonero vorrebbe andare a puntellare vari reparti, tra cui quello difensivo. Il modus operandi è sempre lo stesso: puntare anche e soprattutto su profili giovani, possibilmente di talento e già con una discreta esperienza.

Mercato Milan: nel mirino c’è sempre Milenkovic

Sul taccuino del Milan continuano ad esserci tanti giocatori molto interessanti, e tra questi c’è anche Milenkovic, difensore della Fiorentina che ha disputato una buona stagione. Il giocatore serbo è da un pò nel mirino del Diavolo, e dopo aver trascorso questo anno a Firenze, potrebbe adesso decidere di optare per nuove destinazioni. Il Milan è sempre alla finestra, e pare che negli ultimi giorni stia cercando di accelerare i tempi, così come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Milan-Milenkovic: la strategia rossonera

Milenkovic è un giovane molto interessante, e come tutti i talenti della sua età, è ovvio che la concorrenza ci sia, e anche tanta. Il Milan non vuole farsi beffare però, e pare abbia in mente una strategia vincente per convincere i toscani: inserire Paquetà nella trattativa. Il centrocampista brasiliano piace tanto alla società viola, e chissà che non possa aiutare i rossonero a sbloccare la trattativa. Per l’ex Flamengo è già arrivato un messaggio d’addio?