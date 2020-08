Calciomercato Milan, nel mirino un terzino dalla Premier: c’è un ostacolo

Il Milan si prepara ad affrontare la prossima stagione, e per farlo avrà bisogno di nuovi innesti in più reparti. Ad oggi la zona di campo meno coperta sembra essere quella difensiva di destra, con un Calabria che non ha ancora convinto del tutto, e un Conti ancora una volta coinvolto in vari acciacchi fisici. La sensazione è che il Diavolo voglia e debba intervenire lì.

Mercato Milan: obiettivo Aurier del Tottenham

La rivoluzione del prossimo anno è già partita, e ovviamente riguarda soprattutto il mercato. Dopo le conferme di Pioli, e quelle ormai certe di Maldini e Massara, è arrivato il momento di costruire una squadra completa in ogni zona di campo. A destra servirà qualche innesto, e nel mirino continua ad esserci Serge Aurier, laterale difensivo del Tottenham. L’ivoriano ha attraversato una stagione in chiaro scuro, ma quello che è certo è che le probabilità che lasci gli Spurs nella prossima ffinestra, sono davvero tante. Questo quanto riportato da cm.com.

Milan-Aurier: il dubbio di Elliott

Aurier è un profilo parecchio gradito alla dirigenza rossonera, ma attenzione invece all’opinione di Elliott: la proprietà infatti poco convinta di voler investire ben 20 milioni di euro per un giocatore di 28 anni. La sensazione è che ben presto usciranno fuori altri nomi, magari più giovani e di prospetto.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan: colpo in arrivo dalla Premier League