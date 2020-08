Calciomercato Juventus, Sarri out? Lo sostituirebbe l’ex nel 2021

Calcimercato Juventus, Sarri in bilico: il tecnico di Figline si gioca tutto in Champions League

Contro il Lione sarà una sfida da dentro o fuori, ma non solo per quel che riguarda la stessa competizione. E’ proprio per il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, una gara che deciderà tutto, con il suo scudetto – primo per lui in carriera, nono per la Juve consecutivo – che potrebbe essere l’unico e l’ultimo con la cravatta griffata di bianconero. Sì, perché il titolo in prima pagina di Tuttosport, con la porta scorrevole sulle panchine, è chiara. Mentre l’Inter potrebbe salutare Antonio Conte per alcuni screzi vissuti dopo Atalanta-Inter, il discorso potrebbe valere anche in casa Juventus, con Maurizio Sarri pronto all’addio in caso di eliminazione anticipata in Champions League.

Juventus, sogno Zidane per il 2021: la situazione è ingarbugliata

L’obiettivo della Juventus resta quello di passare il turno contro il Lione per poter mettere nel mirino la Champions League, ambito trofeo di casa Juve da ormai diversi anni. Vuole farlo Sarri, ma il suo posto è ovviamente a rischio. Sì, perché se dovesse essere eliminato, Andrea Agnelli potrebbe andare a prendere una scelta riguardante il suo futuro. E il sogno, sullo sfondo, resta quello di sostituirlo con Zizou Zidane, tecnico che potrebbe salutare il Real, al margine della stessa stagione. Importante sapere però che il suo contratto è ancora ben saldo, legato ai madrileni appunto, fino alla fine del 2021.