Calciomercato Juventus, un club di Premier sonda il terreno per…Paratici!

Il calciomercato non riguarda soltanto i calciatori. Un club di Premier League, infatti, sta cercando un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione. Spicca il nome di Fabio Paratici della Juventus.

Il Manchester United vuole Paratici!

Andrea Agnelli deve stare molto attento perché alcuni suoi gioielli sono ambiti da parecchi top club europei. Ma questa volta non si tratta né di Dybala, Cristiano Ronaldo o Douglas Costa. Fabio Paratici, direttore sportivo dei bianconeri, sarebbe sulla lista dei desideri del Manchester United. Sì, proprio i ‘red devils‘, sono alla ricerca di un uomo che possa programmare le entrate e le uscite della squadra più importante d’Inghilterra. Il vicepresidente del club di Premier League, Ed Woodward, avrebbe stilato una short list dove figura anche il nome di Paratici.

Quello dello juventino, come già scritto, non è l’unico nome: c’è infatti quello di Andrea Berta (sotto contratto con l’Atletico Madrid, ma che in Italia è stato dirigente del Genoa e del Parma), e del portoghese Antero Henrique (è stato al Paris Saint Germain).

Difficile, per il momento, un addio di Paratici al club bianconero

Tra i tre quello favorito resta Henrique visto che è svincolato (è andato via dal club parigino per fare posto al ritorno di Leonardo). Il contratto di Paratici con la Juventus scade nel giugno 2021, difficile che possa andare via. Di certo, però, sarebbe un grande passo per la sua carriera.