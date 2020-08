Calciomercato Juventus, Ronaldo si muove per un ex compagno del Real

Il calciomercato di Serie A si fa sempre più interessante ed intenso, e in queste ultime settimane la maggior parte delle squadre del nostro campionato, stanno portando avanti varie ipotesi per la prossima finestra. Ne sa qualcosa la Juventus, intenzionata a puntellare vari reparti, tra cui anche quello di centrocampo.

Mercato Juventus: Casemiro nel mirino, si muove anche Ronaldo?

Tra i tanti obiettivi della Juventus pare ci sia anche Casemiro, centrocampista del Real Madrid. Il brasiliano è stato in questi anni una vera e propria colonna per i Blancos, e le sue doti fisiche e tattiche hanno permesso a Zidane di avere una grande stabilità nel reparto. E’ inutile ripetere di come la Vecchia Signora si sia interessata al giocatore, il quale resta però molto difficile da prendere. Occhio però ad una carta a sorpresa: la mediazione di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha sempre avuto un ottimo rapporto con Casemiro ai tempi del Real, e chissà che adesso non possa convincerlo ad arrivare a Torino. Questa la notizia riportata da Don Diario.

Ronaldo fa il mercato?

Ronaldo si sa, ha una valenza enorme dentro il campo, ma lo stesso potrebbe dirsi di lui anche fuori dal campo. Il portoghese si è sempre interessato alle vicende di mercato, e in questi ultimi giorni si parla di lui come una sorta di ds bianconero. Che sia vero o no, la sua presenza a Torino è importante per chiunque, ed occhio anche ad un possibile arrivo del Barcellona. Cr7 lo accoglierebbe a braccia aperte, ecco di chi parliamo.