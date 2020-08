Calciomercato Juventus, pioggia di soldi per un campione: ipotesi Cina

Calciomercato Juventus, Buffon o Douglas Costa al club di Fabio Cannavaro: li ha chiesti lui

Il progetto di Fabio Cannavaro, ex calciatore della Juventus, prosegue in Cina. Idee di calciomercato con il Guangzhou Evergrande, club al quale potrebbero arrivare ben due calciatori bianconeri. E’ stato intervistato ai microfoni di Tuttosport, quotidiano piemontese che gli ha chiesto un’analisi proprio in merito alla vittoria – nono titolo consecutivo – della sua ex Juve: “Vincono perché sono i più forti. Complimenti a Sarri per la vittoria, sono contento per Maurizio, era da un po’ di tempo che avrebbe meritato questo grande traguardo. Come Guardiola o Klopp? Io dico che ha dimostrato di essere un top allenatore. Per essere affiancato a loro gli manca la Champions League”.

Ultime Juventus: le parole del campione del Mondo, Fabio Cannavaro

Non ha parlato solo dei successi della Juventus, ha anche risposto a ipotesi di calciomercato. Quelle che seguono, sono le sue parole: “Chi prenderei dalla Juve? Io Buffon me lo porterei ovunque, ma qui non è consentito utilizzare portieri non locali. Non mi resta che dire Douglas Costa. Lui, quando è al top, è fantastico. Sono contento per Pirlo, convinto che sia motivato e carico. L’ho sentito, è una bella fortuna poter cominciare a fare questo lavoro confrontandosi con Maurizio Sarri”.