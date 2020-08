Calciomercato Inter, dalla Francia: accordo vicino per un centrocampista

Il calciomercato dell’Inter continua con grande intensità, e in questi ultimi giorni sono stati tanti i nomi circolati in ottica nerazzurra. E’ chiaro ed evidente di come l’intenzione sia quella di rinforzare il reparto di centrocampo, con diversi giocatori nel mirino, e che potrebbero diventare colpi concreti da qui alle prossime settimane.

Mercato Inter: accordo vicino per Ndombele

I giocatori sul taccuino di Marotta e società sono tanti e tutti molto interessanti, ma ce n’è uno che più di tutti ha ultimamente attirato l’attenzione da parte dei nerazzurri: Ndombele. Il centrocampista francese gioca nel Tottenham, e il suo rapporto non idilliaco con Mourinho lo porterà a dire addio nella prossima finestra di mercato. I nerazzurri vogliono ovviamente arrivare prima di tutti, e intanto dalla Francia arrivano ottime notizie in questo senso: stando al portale francese TF1, pare che l’Inter sia vicino a raggiungere l’accordo con gli Spurs. Questo quanto riportato da Sport Mediaset.

Ultime Inter: c’è da convincere Ndombele

Una volta raggiunto l’accordo tra Inter e Tottenham, a quel punto si dovrà convincere Ndombele, ancora parecchio incerto e criptico sul suo futuro. Il francese non ha ancora preso una decisione, e la sensazione è che voglia valutare ogni pretendente: tra queste ci sono due big, ecco quanto riportato dalla nostra redazione.