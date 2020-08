Calciomercato Inter, cambia il futuro di Nainggolan: decisiva l’ufficialità

L’Inter lavora per la prossima stagione. Il club nerazzurro dovrà fare i conti con le diverse cessioni oltre che agli acquisti. Tra i calciatori che non dovrebbero far parte del progetto c’è sempre Radja Nainggolan. Il centrocampista bela tornerà dal prestito al Cagliari e si unirà nuovamente in rosa per trovare una nuova sistemazione. Difficile che arrivi il colpo di scena con la società che lo riporterebbe in rosa a disposizione dell’allenatore.

Inter, tanti club su Nainggolan

Il calciatore piace da sempre in Premier League, ma non sembra intenzionato a lasciare l’Italia in questo momento. Nainggolan è finito nel mirino di Fiorentina e Atalanta per la prossima stagione, ma il Cagliari ha sempre voglia di acquistarlo nuovamente, questa volta a titolo definitivo.

Cagliari, con Di Francesco ora resta Nainggolan

Cambia tutto in casa Cagliari. Via Walter Zenga e arrivata l’ufficialità lampo di Eusebio Di Francesco. Scelto l’ex allenatore della Roma per le prossime due stagioni. Ora il presidente Tommaso Giulini vuole continuare ad alzare l’asticella e portare il Cagliari in alto. Non è del tutto scontato il futuro di Radja Nainggolan. Il Cagliari vuole confermare il calciatore, che si trova benissimo in Sardegna, l’arrivo del nuovo allenatore può cambiare tutto. Pare che sia stato lo stesso calciatore belga a dare l’ok per l’ingaggio di Di Francesco. I due hanno un ottimo rapporto dai tempi della Roma.