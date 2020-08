In casa Inter tiene banco la questione relativa al futuro di Antonio Conte ma un occhio è sempre rivolto al calciomercato e al grande sogno Lionel Messi.

Calciomercato Inter, Braida spegne il sogno Messi

Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Barcellona, ai microfoni di tuttomercatoweb.com, ha parlato della possibilità dell’affare.

“A mio avviso Messi da Barcellona non si muoverà, conoscendo un po’ lui e la sua famiglia. Sarà difficile spostarlo, lui lì è un re, è amatissimo, ha dato tanto al Barça ed è un campionissimo. A 33 anni secondo me vorrà proseguire ancora a Barcellona”.

L’Atalanta può vincere la Champions? “Qualcuno fa il nome del Manchester City ma io penso che l’Atalanta abbia dimostrato di essere una grandissima squadra, è un’orchestra, una vera squadra di calcio. Potrà essere una grande sorpresa, anche se squadre come il City e altre hanno esperienza e gioco consolidato. Nel calcio però non vince sempre il migliore, quindi auguri all’Atalanta e spero che un’italiana possa darci soddisfazione“.

Braida sulla Juventus

Sarri via in caso di ko con il Lione? “Ora non si vede la sua mano alla Juventus per tante ragioni, ma lui ha una storia alle spalle e ha dimostrato che il suo è un calcio corale e globale, dove tutti devono muoversi e partecipare. In questo momento alla Juve qualche problema c’è, ma è sempre la Juve e ha sempre grandi campioni. Sarri resta un professionista di primissimo piano“.

