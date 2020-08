Antonio Conte e l’Inter sembrano sempre più lontani: il duro sfogo del tecnico contro la società di Steven Zhang ha alzato un polverone altissimo che non conosce il punto finale.

Calciomercato Inter, incontro Conte-Zhang

Dopo lo sfogo ai microfoni di Sky Sport, la posizione di Antonio Conte in nerazzurro era a forte rischio. Il tecnico leccese aveva chiesto un incontro diretto con Steven Zhang per chiarire i problemi che, secondo Conte, vanno risolti per il bene della squadra. E oggi pomeriggio, secondo le ultime notizie rilasciate da Sky Sport, c’è stato un contatto tra l’ex Juventus e il proprietario dell’Inter. C’è stata una videochiamata in cui il clima è stato disteso e il presidente Zhang ha spostato l’attenzione sul Getafe e sull’Europa League. Ora la testa dei nerazzurri deve andare sulla competizione europea poi arriverà l’ora dei bilanci.

Inter, si pensa ad Allegri

Intanto le parole di Conte hanno aperto una crepa importante nella dirigenza dell’Inter che sarà valutata solo al termine della competizione europea. Le parole, gravi, potrebbero addirittura portare il tecnico leccese al licenziamento per giusta causa. In pole position per la sostituzione ci sono Massimiliano Allegri, in ottimi rapporti con Beppe Marotta e Mauricio Pochettino, al momento libero da ogni contratto.

