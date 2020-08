Calciomercato Inter, arriva la rivelazione shock su Conte

L’Inter ha concluso il campionato al secondo posto, ma nelle ultime ore non sono di certo mancate le polemiche. Lo sfogo di Conte nel postpartita con l’Atalanta ha dato modo a tutti di formulare diverse teorie ed ipotesi sul suo futuro, e adesso è opportuno cominciare a tirare delle piccole somme.

Ultime Inter: “Conte ha già un accordo con un altro club”

Conte resterà all’Inter? Questa è una domanda alla quale non c’è risposta, e non può esserci vista la situazione attuale. A distanza di pochi giorni dal match contro il Getafe, il tecnico nerazzurro ha dato libero sfogo a tutte le perplessità su qualche atteggiamento poco “difensivo” della società nei suoi confronti e in quello dei giocatori. Insomma una rottura che ormai sembra evidente, e che sta alzando un polverone piuttosto importante. Intanto il giornalista Gualpa fa una rivelazione shock: “Questo atteggiamento di rottura tra Conte e l’Inter fa emergere un altro fattore piuttosto importante: il tecnico ha già un accordo con un’altra squadra”.

Futuro Conte: dalla rottura alle pretendenti

Il futuro di Conte è ora più che mai incerto, e come è accaduto già in passato (alla Juventus), non sarebbe da escludere un addio da un momento all’altro. Intanto sul tecnico ci sarebbe il pensiero fisso della Juventus, così come dal Manchester United. Che sia stato tutto già deciso e accordato?